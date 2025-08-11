Menü Suche
Kommentar 2
Eredivisie

Holtby findet neuen Klub

von Fabian Ley - Quelle: Voetbal International
Lewis Holtby gibt die Richtung vor @Maxppp

Lewis Holtby verdient sein Geld künftig in der Niederlande. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, schließt sich der seit Juli vereinslose Mittelfeldspieler dem Eredivisie-Klub NAC Breda an. Den Medizincheck habe der 34-Jährige bereits erfolgreich absolviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war Holtby für Holstein Kiel aktiv. Nach Ablauf seines Vertrags hatten sich die Wege im Sommer nach vier gemeinsamen Jahren getrennt. Ein Karriereende kam für den Routinier allerdings nicht infrage, stattdessen setzt der Linksfuß seine Karriere im Nachbarland fort.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
NAC
Lewis Holtby

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
NAC Logo NAC Breda
Lewis Holtby Lewis Holtby
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert