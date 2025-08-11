Holtby findet neuen Klub

Lewis Holtby verdient sein Geld künftig in der Niederlande. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, schließt sich der seit Juli vereinslose Mittelfeldspieler dem Eredivisie-Klub NAC Breda an. Den Medizincheck habe der 34-Jährige bereits erfolgreich absolviert.

Zuletzt war Holtby für Holstein Kiel aktiv. Nach Ablauf seines Vertrags hatten sich die Wege im Sommer nach vier gemeinsamen Jahren getrennt. Ein Karriereende kam für den Routinier allerdings nicht infrage, stattdessen setzt der Linksfuß seine Karriere im Nachbarland fort.