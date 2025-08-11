Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Heidenheim und Müller legen Zoff bei

von Martin Schmitz - Quelle: fc-heidenheim.de
1 min.
Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim und der langjährige Stammkeeper Kevin Müller haben ihre Differenzen ausgeräumt. Das bekunden beide Seiten in einem öffentlichem Statement: „In persönlichen Gesprächen zwischen den FCH Verantwortlichen und Kevin Müller haben alle Beteiligten Differenzen ausgeräumt, die im Zuge der Verpflichtung von Diant Ramaj als neue Nummer Eins auf beiden Seiten entstanden waren“, heißt es dort. Ende Juli hatte Heidenheim überraschend Keeper Diant Ramaj (23) per Leihe von Borussia Dortmund verpflichtet, da Müller den Klub angeblich verlassen wolle. Dem hat der 34-Jährige via Social Media vehement widersprochen und seinem Unmut Luft gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Heidenheim 1846 e. V.
Differenzen ausgeräumt – Kevin Müller und der FCH blicken gemeinsam nach vorn!
Zur Meldung: 👉

🔴🔵 #NurDerFCH
Bei X ansehen

„Ich war enttäuscht und habe anschließend mit meinem Posting meine Sichtweise dargestellt. Meine Absicht war es nicht, dass daraus Unruhe entsteht – sondern nur, meinen Standpunkt mitzuteilen“, so Müller im heutigen Statement. Vorstandsboss Holger Sanwald erklärt: „Nachdem die beiden unterschiedlichen Standpunkte hierzu mittlerweile hinlänglich bekannt sind, haben wir uns in mehreren persönlichen Gesprächen mit Kevin Müller ausgesprochen und gemeinsam dazu entschieden, das Thema damit endgültig abzuschließen. Er hat sich in den vergangenen Tagen als absoluter Teamplayer präsentiert, so wie wir ihn kennen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Heidenheim
Kevin Müller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Kevin Müller Kevin Müller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert