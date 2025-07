Neues Statement: Irritation um Müller

Nach der Verpflichtung von Diant Ramaj (23) als neue Nummer eins hat sich Kevin Müller (34) zu seiner Zukunft geäußert und dabei Vorstandschef Holger Sanwald widersprochen: „Damit es da keine Missverständnisse gibt: Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich den Verein verlassen möchte – und aktuell liegt auch kein Wechselwunsch meinerseits vor“, teilt Müller heute über Instagram mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sanwald hatte zuvor erklärt, Müller habe dem Trainerteam mitgeteilt, er würde sich bei einem Angebot mit einem Wechsel in die MLS beschäftigen. „Woraus ich nie ein Geheimnis gemacht habe: Ich bin ein riesiger USA-Fan. Und sollte eines Tages vielleicht mal ein interessantes Angebot aus der MLS kommen – dann würde ich mir das gerne anhören“, teilt Müller zwar mit, betont aber, in Heidenheim bleiben zu wollen. „Ich hätte mir in den kommenden Wochen gerne nach dem Leistungsprinzip einen sportlichen Wettkampf um den Platz im Tor geliefert. Aber den wird es nicht geben, das haben die Verantwortlichen klar kommuniziert.“ Müller hat erst im Januar einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieben.