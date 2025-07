Darmstadt: Riedel vor Abgang?

Es verdichten sich die Anzeichen, dass Clemens Riedel (22) den SV Darmstadt noch im Verlauf der aktuellen Transferperiode verlassen wird. Der Innenverteidiger wurde als Kapitän abgesetzt, gegenüber der ‚Frankfurter Rundschau‘ begründet Paul Fernie die Entscheidung so: „Clemens hat mit seinen Leistungen und aufgrund seines Potenzials Interesse geweckt.“

„Ob er am Ende der Transferperiode noch unser Spieler sein wird“ sei deshalb nicht gesichert, so der Sportchef der Darmstädter. Vor einigen Wochen wurde Riedel mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht, die Geißböcke schauen derzeit aber wohl nach einem Linksfuß für die Defensive. Eine Ausstiegsklausel über zwei Millionen Euro lief außerdem aus, somit kann Fernie einen Verkauf von Riedel inzwischen frei verhandeln.