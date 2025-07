Milan legt nach: Letztes Jashari-Angebot

Der AC Mailand lässt im Werben um Mittelfeldspieler Ardon Jashari vom FC Brügge nicht locker und hat ein verbessertes Angebot vorgelegt. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hat Milan-Sportdirektor Igli Tare das Angebot für den 22-Jährigen auf 33,5 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 1,5 Millionen Euro erhöht. Die Rossoneri sollen außerdem nicht dazu bereit sein, ihr Angebot noch weiter zu erhöhen. Dem FC Brügge schweben derweil feste 35 Millionen Euro plus fünf Millionen an Bonuszahlungen vor.

Gut möglich, dass sich der Poker in den kommenden Tagen entscheidet, da die belgische Liga wieder startet und Brügge am heutigen Sonntagabend (18:30 Uhr) das erste Ligaspiel gegen den KRC Genk bestreitet. Jashari wird bei dem Spiel nicht vor Ort sein. Der Schweizer trainierte den ganzen Sommer alleine und nahm nicht am Training oder an Testspielen teil, da er unbedingt nach Mailand und nicht mehr für Brügge spielen will.