Rekordverkauf: Gladbach schnappt sich Machino

Shuto Machino sammelte vergangene Saison elf Treffer und drei Vorlagen, konnte den sofortigen Wiederabstieg von Holstein Kiel aber damit nicht verhindern. Immerhin hat sich der japanische Nationalspieler (acht Länderspiele) für den nächsten Karriereschritt empfohlen.

Borussia Möchengladbach sichert sich die Dienste des begehrten Angreifers, der auch von zahlreichen in- und ausländischen Vereinen umworben wurde. Im Rheinland unterschreibt Machino einen bis 2029 gültigen Vertrag.

„Shuto ist ein variabler Stürmer, der auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist und uns damit viele Möglichkeiten in der Offensive gibt“, so Borussias Sportchef Roland Virkus, „er hat in der letzten Saison bewiesen, dass er in der Bundesliga zweistellig treffen kann. Von daher freut es uns sehr, dass er sich für Borussia entschieden hat.“

Derweil dürfen sich die Störche auf einen netten Geldregen freuen. Etwas mehr als sechs Millionen Euro fließen dem Vernehmen nach als Sockelablöse in den Norden Deutschlands. Bis zu vier Millionen Boni können noch folgen. Damit avanciert der 29-jährige Rechtsfuß mit Abstand zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte vor David Kinsombi (29/SC Paderborn), der 2019 für drei Millionen an den Hamburger SV abgegeben wurde.