Gladbach-Treffen mit Wanner

Borussia Mönchengladbach leitet im Rennen um Paul Wanner vom FC Bayern München konkrete Schritte ein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gab es am Tegernsee ein Treffen zwischen Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus und Bayern-Sportvorstand Max Eberl. „Namen kommentiere ich nicht, aber es stimmt, dass wir unseren Kader vor allem im Kreativbereich jetzt noch verstärken wollen. Da haben wir schon die ein oder andere konkrete Option im Auge“, so Virkus.

In Gladbach hofft man, den deutschen U21-Nationalspieler für die kommende Saison auszuleihen. Ob ein Wanner-Transfer an den Niederrhein nach der schwerwiegenden Verletzung von Jamal Musiala (22) tatsächlich realisierbar ist, hängt auch mit möglichen Neuverpflichtungen der Bayern zusammen. Neben den Gladbachern zeigen zudem der Hamburger SV, der VfB Stuttgart, die PSV Eindhoven und Werder Bremen Interesse am 19-Jährigen. Der Transfer von Shuto Machino (25) von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel nach Gladbach befindet sich derweil auf der Zielgeraden.