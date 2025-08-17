Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Neuer Rekordtransfer für Brentford

von David Hamza
1 min.
Dango Ouattara in Aktion @Maxppp

Der FC Brentford hat Dango Ouattara (23) vom AFC Bournemouth unter Vertrag genommen. Die Bees statten den Außenstürmer mit einem Arbeitspapier bis 2030 inklusive Verlängerungsoption aus. Nach Klubangaben fließt eine Rekordablöse. Diese beträgt dem Vernehmen nach rund 40 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
Brentford FC
Ready to entertain ✨️
Bei X ansehen

Brentfords bisheriger Rekordzugang war Stürmer Igor Thiago (24), der vor einem Jahr für 33 Millionen Euro von Cercle Brügge gekommen war. Ouattara, 30-facher Nationalspieler von Burkina Faso, verbuchte in der vergangenen Saison elf Scorerpunkte (sieben Tore, vier Assists) in 32 Premier League-Spielen. Im Januar 2023 war er für 22,5 Millionen Euro vom FC Lorient zu Bournemouth gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bournemouth
Brentford
Dango Ouattara

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Brentford Logo FC Brentford
Dango Ouattara Dango Ouattara
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert