Neuer Rekordtransfer für Brentford

Der FC Brentford hat Dango Ouattara (23) vom AFC Bournemouth unter Vertrag genommen. Die Bees statten den Außenstürmer mit einem Arbeitspapier bis 2030 inklusive Verlängerungsoption aus. Nach Klubangaben fließt eine Rekordablöse. Diese beträgt dem Vernehmen nach rund 40 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brentfords bisheriger Rekordzugang war Stürmer Igor Thiago (24), der vor einem Jahr für 33 Millionen Euro von Cercle Brügge gekommen war. Ouattara, 30-facher Nationalspieler von Burkina Faso, verbuchte in der vergangenen Saison elf Scorerpunkte (sieben Tore, vier Assists) in 32 Premier League-Spielen. Im Januar 2023 war er für 22,5 Millionen Euro vom FC Lorient zu Bournemouth gewechselt.