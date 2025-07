Medizincheck: Gladbach kauft Machino

Borussia Mönchengladbach holt nach Haris Tabakovic (31) einen weiteren neuen Stürmer an Bord. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Shuto Machino (25) unmittelbar vor der Unterschrift bei den Fohlen. Zur Stunde absolviere er den Medizincheck am Borussia-Park.

Gladbach greift für die Verpflichtung tief in die Tasche und zahlt laut ‚Sky‘ zehn Millionen Euro Ablöse. Der ‚kicker‘ wiederum spricht von sechs bis acht Millionen. Für Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel so oder so ein Riesen-Deal, schließlich hatte man Machino 2023 für gerade einmal 700.000 Euro aus dessen japanischer Heimat verpflichtet.

In Gladbach soll der flexibel einsetzbare Offensivmann in die Fußstapfen von Alassane Pléa (32/PSV Eindhoven) treten. Derweil gehen die ebenfalls interessierten Bundesligisten Hamburger SV und Union Berlin ebenso leer aus wie der FC Brentford oder die Wolverhampton Wanderers aus England.