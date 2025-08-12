2. Bundesliga
Young Boys verpflichten Gigovic
1 min.
@Maxppp
Armin Gigovic verlässt Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel und schließt sich dem BSC Young Boys an. Der 23-jährige Mittelfeldspieler machte von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch, die dem Vernehmen nach bei 1,5 bis zwei Millionen Euro lag, und unterschreibt bei den Schweizern einen Vertrag bis 2029.
Für Holstein Kiel absolvierte Gigovic 33 Spiele, in denen er sechs Tore und zwei Vorlagen beisteuerte. Nach Angreifer Shuto Machino (25/Borussia Mönchengladbach) verlieren die Störche somit ihren nächsten Leistungsträger.
