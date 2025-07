M’gladbach: Die Details zum Machino-Deal

Zum Wechsel von Shuto Machino zu Borussia Mönchengladbach sickern neue Einzelheiten durch. Laut ‚Sky‘ setzt sich das Zehn-Millionen-Ablösepaket für den Stürmer aus sechs bis sieben Millionen Euro Fixpreis sowie Bonuszahlungen zusammen. Holstein Kiel sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Machino weilte schon am gestrigen Freitag am Borussia-Park, um den Medizincheck zu absolvieren. Heute soll die Verpflichtung des 25-jährigen Japaners bekanntgegeben werden. Nach Haris Tabakovic (31/TSG Hoffenheim) ist Machino der zweite Sturm-Neuzugang der Fohlen in diesem Sommer.