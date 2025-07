Arsenal-Abflug: Jesus hebt den Daumen

Gabriel Jesus könnte es zurück in seine brasilianische Heimat ziehen. Wie das brasilianische ‚RTI Esporte‘ berichtet, plant Flamengo, den Angreifer für die kommende Saison mit anschließender Kaufoption auszuleihen. Dem Bericht zufolge hat der 28-Jährige bereits grünes Licht für den Wechsel gegeben. An den FC Arsenal ist der Rechtsfuß vertraglich noch bis 2027 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

2017 war Jesus für 32 Millionen Euro von Palmeiras zu Manchester City gewechselt. Nach fünf Jahren bei den Skyblues folgte 2022 für 52,2 Millionen Euro der Transfer zu den Nordlondonern. Seine bisherige Zeit bei den Gunners war immer wieder von Verletzungen geprägt. In der vergangenen Saison fiel er aufgrund eines Kreuzbandrisses fast die gesamte Rückrunde aus. Mit Blick auf die WM im kommenden Jahr hofft der spielstarke Mittelstürmer, in Brasilien verletzungsfrei zu bleiben und sich wieder in Topform zu bringen.