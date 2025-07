25 Millionen: Atleti verkauft Lino

Atlético Madrid macht Samuel Lino zu Geld. Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt der 25-jährige Linksaußen für 25 Millionen Euro zu Flamengo. Der Deal soll in den kommenden zwei Tagen über die Bühne gehen, vorher muss Flamengo aber noch das nötige Kleingeld erwirtschaften.

Denn wie der Transferinsider ausführt, wird die AS Rom für Rechtsverteidiger Wesley (21) genau die gleiche Summe an die Copacabana überweisen. Der Deal mit den Giallorossi soll zudem eine Bonusvereinbarung in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro beinhalten. Als direkten Ersatz für Wesley verpflichtet Flamengo Emerson Royal (26) vom AC Mailand.