Leipzig: 20 Millionen für Geertruida?

Lutsharel Geertruida (25) könnte RB Leipzig in diesem Sommer den Rücken kehren. Laut ‚Sky‘ liegen dem Rechtsverteidiger Anfragen aus der Türkei, England, Italien und Spanien vor. Verein und Spieler seien offen für einen Verkauf, in diesem Fall wolle RB mehr als 20 Millionen Euro sehen.

Geertruida, erst vor einem Jahr für 20 Millionen von Feyenoord Rotterdam gekommen, steht in Leipzig noch bis 2029 unter Vertrag. In seiner ersten Saison für die Sachsen kam der Niederländer in 35 Partien zum Einsatz.