Erfolgreicher Streik: Gyökeres wechselt zu Arsenal

Was lange währt, wird endlich gut. Das wird sich Viktor Gyökeres denken, der am heutigen Samstagabend offiziell zum FC Arsenal wechselt. Der 27-jährige Stürmer unterschreibt einen Vertrag bis 2030 und kostet 63,5 Millionen Euro. Zehn weitere Millionen können durch Boni an Sporting Lissabon fließen.

Dass der Deal jetzt doch noch über die Bühne geht, wird sowohl den Schweden als auch die Nordlondoner erleichtern, denn zwischendurch drohte der Wechsel zu platzen. Grund dafür war die öffentliche Schlammschlacht zwischen Gyökeres und Sporting-Präsident Frederico Varandas, der sich an ein Gentlemen’s Agreement nicht mehr erinnern wollte und bei den Verhandlungen hart blieb.

Im ersten Anlauf gescheitert

Um den Wechsel zu erzwingen, schwänzte Gyökeres den Trainingsauftakt in Portugal – mit Erfolg. Dieser Schritt ist jetzt geglückt, künftig geht der ehemalige Stürmer des FC St. Pauli in der Premier League auf Torejagd.

Das war der große Traum von Gyökeres, der bei Brighton & Hove Albion in der Saison 2018/19 zwar die Chance gehabt hätte, aber nie zum Einsatz gekommen war. Bei den Gunners ist er der lange gesuchte Mittelstürmer, der in der vergangenen Saison aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Kai Havertz (26) und Gabriel Jesus (28) schmerzlich vermisst wurde.