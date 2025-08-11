Diagnose da: Dortmund monatelang ohne Süle

Niklas Süle hat sich im Testspiel gegen Juventus Turin (1:2) am gestrigen Sonntag eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Das gibt Borussia Dortmund offiziell bekannt. Der Innenverteidiger wird dem BVB somit voraussichtlich in den kommenden zwei Monaten nicht zur Verfügung stehen.

Bei einem Rückpass verletzte sich der 29-Jährige kurz vor der Halbzeitpause und konnte anschließend nur mit Unterstützung das Feld verlassen. Süle war erst in der 19. Minute für Mats Hummels ins Spiel gekommen, der seine Abschiedsvorstellung beim BVB gegeben hatte. Dortmund droht nun ein personeller Engpass zum Saisonstart. Neben Waldemar Anton (29) steht aktuell in Youngster Filipo Mane (20) nur noch ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung.