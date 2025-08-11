Menü Suche
Bundesliga

Diagnose da: Dortmund monatelang ohne Süle

von Martin Schmitz - Quelle: bvb.de
1 min.
Niklas Süle musste verletzt ausgewechselt werden @Maxppp

Niklas Süle hat sich im Testspiel gegen Juventus Turin (1:2) am gestrigen Sonntag eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Das gibt Borussia Dortmund offiziell bekannt. Der Innenverteidiger wird dem BVB somit voraussichtlich in den kommenden zwei Monaten nicht zur Verfügung stehen.

Borussia Dortmund
ℹ️ Niklas Süle hat sich im Spiel gegen Juventus Turin eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen und wird Borussia Dortmund in den nächsten zwei Monaten nicht zur Verfügung stehen.

Gute Besserung, Niki! 🙏
Bei einem Rückpass verletzte sich der 29-Jährige kurz vor der Halbzeitpause und konnte anschließend nur mit Unterstützung das Feld verlassen. Süle war erst in der 19. Minute für Mats Hummels ins Spiel gekommen, der seine Abschiedsvorstellung beim BVB gegeben hatte. Dortmund droht nun ein personeller Engpass zum Saisonstart. Neben Waldemar Anton (29) steht aktuell in Youngster Filipo Mane (20) nur noch ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung.

Bundesliga
BVB
Niklas Süle

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Niklas Süle Niklas Süle
