Zwei Angebote für Ex-Stuttgarter Touré

Mittelstürmer El Bilal Touré von Atalanta Bergamo hat zwei prominente Verehrer. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben Feyenoord Rotterdam und Besiktas konkrete Angebote für den 23-Jährigen abgegeben. Die Bergamasken würden Touré keine Steine in den Weg legen.

Der Malier selbst habe jedoch noch keine Entscheidung getroffen. Die vergangene Saison verbrachte Touré leihweise beim VfB Stuttgart. Verletzungsbedingt kam er dort nur auf 17 Einsätze, in denen er drei Tore und eine Vorlage beisteuerte.