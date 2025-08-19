Menü Suche
Zwei Angebote für Ex-Stuttgarter Touré

von Aaron Schlütter - Quelle: Sacha Tavolieri
Mittelstürmer El Bilal Touré von Atalanta Bergamo hat zwei prominente Verehrer. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben Feyenoord Rotterdam und Besiktas konkrete Angebote für den 23-Jährigen abgegeben. Die Bergamasken würden Touré keine Steine in den Weg legen.

Der Malier selbst habe jedoch noch keine Entscheidung getroffen. Die vergangene Saison verbrachte Touré leihweise beim VfB Stuttgart. Verletzungsbedingt kam er dort nur auf 17 Einsätze, in denen er drei Tore und eine Vorlage beisteuerte.

