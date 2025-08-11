Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Abschied rückt näher: PSG streicht Donnarumma

von Dominik Schneider - Quelle: L'Équipe
Gianluigi Donnarumma mit dem Ball in der Hand @Maxppp
PSG Tottenham

Der Abschied von Gianluigi Donnarumma von Paris St. Germain nimmt weiter Form an. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ gehört der 26-jährige Torhüter nicht zum Kader für das UEFA Supercup-Finale gegen Tottenham Hotspur. Dem Bericht zufolge ist Donnarumma nicht mit der Mannschaft nach Udine gereist, wo die beiden Teams am Mittwochabend aufeinandertreffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Situation deutet weiterhin auf eine zeitnahe Trennung der Parteien hin. Donnarumma will seinen Vertrag in Paris nicht verlängern und plant, den Verein möglichst noch in diesem Sommer zu verlassen. Dass der italienische Nationalspieler notfalls auch ablösefrei 2026 geht, hat er dem Vernehmen nach gegenüber der Klubführung schon kommuniziert.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
PSG
Gianluigi Donnarumma

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
PSG Logo Paris Saint-Germain
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert