Abschied rückt näher: PSG streicht Donnarumma

Der Abschied von Gianluigi Donnarumma von Paris St. Germain nimmt weiter Form an. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ gehört der 26-jährige Torhüter nicht zum Kader für das UEFA Supercup-Finale gegen Tottenham Hotspur. Dem Bericht zufolge ist Donnarumma nicht mit der Mannschaft nach Udine gereist, wo die beiden Teams am Mittwochabend aufeinandertreffen.

Die Situation deutet weiterhin auf eine zeitnahe Trennung der Parteien hin. Donnarumma will seinen Vertrag in Paris nicht verlängern und plant, den Verein möglichst noch in diesem Sommer zu verlassen. Dass der italienische Nationalspieler notfalls auch ablösefrei 2026 geht, hat er dem Vernehmen nach gegenüber der Klubführung schon kommuniziert.