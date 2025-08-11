Holtby für zwei Jahre in die Eredivisie

Lewis Holtby hat seine Unterschrift bei NAC Breda gesetzt. Der Eredivisie-Klub teilt mit, dass der 34-jährige Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hat. Bis Ende Juni stand Holtby bei Holstein Kiel unter Vertrag, seither war er ohne Klub.

Bredas Technischer Direktor freut sich auf den Neuzugang. „Mit Lewis bereichern wir unseren Kader um viel Erfahrung. Wir haben uns in unseren Gesprächen sofort gut verstanden, auch weil er ein echter Enthusiast und Publikumsliebling ist. Lewis wird in den kommenden Wochen eingearbeitet, und wir möchten, dass er sich in Breda schnell wohlfühlt“, wird Peter Maas zitiert.