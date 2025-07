Gyökeres vor London-Reise

Viktor Gyökeres kann nach wochenlangem Theater in Kürze seinen Wechsel zum FC Arsenal abschließen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wird der Angreifer von Sporting Lissabon am morgigen Freitag nach London reisen, um die nötigen Dokumente für seinen Transfer zu den Gunners zu unterzeichnen.

Im Anschluss soll der Schwede sich dem Reisetross der Engländer anschließen, die sich derzeit in Singapur auf die Saison vorbereiten. Bei Arsenal unterschreibt Gyökeres Berichten zufolge einen Fünfjahresvertrag. Die Londoner überweisen als Ablöse 63,5 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an möglichen Boni. Darauf hatten sich beide Klubs dieser Tage nach zähen Verhandlungen geeinigt.