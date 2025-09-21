Menü Suche
Kommentar
Premier League

Benítez deutet Trainer-Comeback an

von Tobias Feldhoff - Quelle: The Telegraph
Rafael Benítez coacht sein Team @Maxppp

Rafael Benítez kann sich auch im gehobenen Alter von 65 Jahren vorstellen, auf die große Fußballbühne zurückzukehren. Wie er gegenüber dem ‚Telegraph‘ verrät, liebäugelt er mit einer neuen Aufgabe: „Das tue ich auf jeden Fall, besonders in England und Europa. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, ich sei am Ende. Ich entwickle mich noch weiter.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In England trainierte Benítez unter anderem den FC Chelsea und den FC Everton, vor allem aber zwischen 2004 und 2010 den FC Liverpool, mit dem er 2005 den Champions League-Titel einfuhr. Seit März 2024 ist der Spanier ohne feste Aufgabe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Rafael Benítez

Weitere Infos

Premier League Premier League
Rafael Benítez Rafael Benítez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert