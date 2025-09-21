Benítez deutet Trainer-Comeback an

Rafael Benítez kann sich auch im gehobenen Alter von 65 Jahren vorstellen, auf die große Fußballbühne zurückzukehren. Wie er gegenüber dem ‚Telegraph‘ verrät, liebäugelt er mit einer neuen Aufgabe: „Das tue ich auf jeden Fall, besonders in England und Europa. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, ich sei am Ende. Ich entwickle mich noch weiter.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In England trainierte Benítez unter anderem den FC Chelsea und den FC Everton, vor allem aber zwischen 2004 und 2010 den FC Liverpool, mit dem er 2005 den Champions League-Titel einfuhr. Seit März 2024 ist der Spanier ohne feste Aufgabe.