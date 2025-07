Spurs gehen bei Gibbs-White leer aus

Morgan Gibbs-White (25) schließt sich wider Erwarten doch nicht Tottenham Hotspur an. Stattdessen verlängert der offensive Mittelfeldspieler seinen Kontrakt bei Nottingham Forest bis 2028. Vor etwas mehr als zwei Wochen schien Gibbs-Whites Wechsel zu Tottenham nur noch Formsache. Die Spurs waren bereit, die 70 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel des Engländers zu bezahlen, auch der Medizincheck war schon terminiert. Nottingham prüfte allerdings rechtliche Schritte, da man der Ansicht war, dass die Londoner illegal an den Spieler herangetreten sind, da man keine Erlaubnis erteilt hatte, mit Gibbs-White zu verhandeln.

Nottingham-Besitzer Evangelos Marinakis sagt: „Morgan ist ein besonderer Spieler – nicht nur in Bezug auf sein Talent, sondern auch in Bezug auf seinen Charakter und seine Mentalität. Er verkörpert alles, was wir uns für diesen Fußballverein wünschen: Er ist ein Gewinner, talentiert, ehrgeizig, furchtlos und stolz. Es gab großes Interesse von verschiedenen Vereinen, aber wir waren entschlossen, unsere Zukunft mit Morgan im Mittelpunkt zu gestalten.“