Update Premier League

58 Millionen: ManCity verhandelt Savinho-Verkauf

Vor einem Jahr nahm Manchester City den Brasilianer Savinho in seinen Kader auf. Nun wird über einen Verkauf verhandelt.

von Lukas Hörster - Quelle: Matteo Moretto | Fabrizio Romano
1 min.
Savinho und Matheus Nunes bejubeln ein Tor von Manchester City @Maxppp

Manchester City könnte Savinho innerhalb der englischen Premier League verkaufen. Wie Matteo Moretto berichtet, hat Tottenham Hotspur Verhandlungen mit den Skyblues aufgenommen. Savinho selbst könne sich den Wechsel vorstellen.

Laut Fabrizio Romano hat der neue Spurs-Coach Thomas Frank den dribbelstarken Flügelspieler als ideale Verstärkung für sein Team ausgemacht. City wiederum würde einen Spieler verlieren, der in der vergangenen Saison zum Stammpersonal zählte. Savinhos Bilanz aus 48 Spielen: drei Tore und 13 Vorlagen.

Der Vertrag des brasilianischen Nationalspielers ist noch bis 2029 datiert. Entsprechend üppig muss eine Ablösezahlung also ausfallen. Vor einem Jahr hatte City 25 Millionen Euro an den AC Troyes gezahlt. Ein Freundschaftspreis – schließlich gehören die Klubs zur selben Fußballholding.

Update (10:43 Uhr): Laut ‚ESPN‘ verlangt City umgerechnet rund 58 Millionen Euro Ablöse für Savinho.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
