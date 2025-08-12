Menü Suche
Kommentar 1
Inter: Erster Interessent für Pavard

von Luca Hansen - Quelle: Matteo Moretto
Yann Bisseck (r.) und Benjamin Pavard (l.) jubeln gegen den FC Bayern @Maxppp

Inter Mailand hat womöglich einen Abnehmer für Benjamin Pavard gefunden. Wie Matteo Moretto berichtet, wittert Galatasaray die Chance, den flexiblen Defensivmann an den Bosporus zu lotsen. Ein Angebot ist bereits in Arbeit.

Inter ist grundsätzlich verkaufsbereit, fordert allerdings 20 bis 25 Millionen Ablöse. Der Vertrag des 29-Jährigen bei den Nerazzurri läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
