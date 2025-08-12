Como verpflichtet Morata

Álvaro Morata läuft künftig unter Landsmann Cesc Fábregas auf. Wie dem offiziellen Transferregister Serie A zu entnehmen ist, wechselt der 32-Jährige auf Leihbasis vom AC Mailand zu Como 1907. Dem Vernehmen nach ist eine Kaufoption in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro Teil des Deals.

Morata war eigentlich noch bis Januar an Galatasaray verliehen, erhielt aber aufgrund der Verpflichtung von Victor Osimhen (26) die vorzeitige Freigabe zum Wechsel. Fünf Millionen Euro überweist Como als Entschädigung für die vorzeitig aufgelöste Leihe an den Bosporus.