Inter gibt Gladbach-Flirt Esposito ab

Sebastiano Esposito wechselt innerhalb der italienischen Seria A. Inter Mailand verleiht den 23-jährigen Angreifer, der zwischenzeitlich auch bei Borussia Mönchengladbach auf der Liste stand, inklusive Kaufpflicht an Cagliari Calcio.

Unter der Anzeige geht's weiter

Esposito, der in den vergangenen fünf Jahren siebenmal verliehen wurde, verbrachte die zurückliegende Spielzeit beim FC Empoli und schaffte dort den Durchbruch in der Serie A (acht Treffer). In Cagliari wird der frühere U-Nationalspieler dann vorerst sesshaft werden.