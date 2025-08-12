Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Inter gibt Gladbach-Flirt Esposito ab

von Tobias Feldhoff
Sebastiano Esposito für Inter im Einsatz @Maxppp

Sebastiano Esposito wechselt innerhalb der italienischen Seria A. Inter Mailand verleiht den 23-jährigen Angreifer, der zwischenzeitlich auch bei Borussia Mönchengladbach auf der Liste stand, inklusive Kaufpflicht an Cagliari Calcio.

Unter der Anzeige geht's weiter
Inter ⭐⭐
Comunicato Ufficiale: Sebastiano Esposito ➡️

#ForzaInter
Bei X ansehen

Esposito, der in den vergangenen fünf Jahren siebenmal verliehen wurde, verbrachte die zurückliegende Spielzeit beim FC Empoli und schaffte dort den Durchbruch in der Serie A (acht Treffer). In Cagliari wird der frühere U-Nationalspieler dann vorerst sesshaft werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Inter Mailand
Cagliari
Sebastiano Esposito

Weitere Infos

Serie A Serie A
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Cagliari Logo Cagliari Calcio
Sebastiano Esposito Sebastiano Esposito
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert