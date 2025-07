BVB-Trio: Ricken geht ins Risiko

Gleich drei prägende Figuren der vergangenen BVB-Jahre gehen ins letzte Vertragsjahr und könnten Borussia Dortmund möglicherweise ablösefrei verlassen. Im ‚kicker‘ sagt Lars Ricken, dass er dieses Szenario bei Emre Can (31), Julian Brandt (29) und Niklas Süle (29) in Kauf nimmt: „Wir werden in dieser Konstellation jetzt erst einmal in die Saison gehen und uns die Entwicklung anschauen. Dann sehen wir im Laufe der Spielzeit, wie die weitere Zukunft aussehen kann.“

Alle drei Profis waren in der Vergangenheit alles andere als konstant und frei von Kritik, jedoch gebe es weiterhin „Wertschätzung für die Spieler“, betont der Sportchef der Schwarz-Gelben. Worte, die sich nicht nach einem Transfer in der laufenden Periode anhören und die Tür für eine Vertragsverlängerung offen halten.