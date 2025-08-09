Menü Suche
Thiaw-Transfer durch: Milan akzeptiert Angebot

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Malick Thiaw @Maxppp

Malick Thiaw wird aller Voraussicht nach bald schon in der Premier League auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der AC Mailand ein Angebot von Newcastle United für den Innenverteidiger angenommen. Die Magpies offerierten den Italienern inklusive Boni 40 Millionen Euro Ablöse – mit Erfolg.

Zwischen Thiaw und Newcastle gab es zuvor schon eine Einigung. Der obligatorische Medizincheck wird dem Bericht zufolge bald über die Bühne gehen. Auch der FC Schalke 04 wird profitieren. Die Knappen sicherten sich eine Weiterverkaufsbeteiligung beim Wechsel des 24-Jährigen zu den Rossoneri.

