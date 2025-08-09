Einigung: Thiaw vor 40-Millionen-Wechsel

Newcastle United erhöht im Werben um Innenverteidiger Malick Thiaw die Schlagzahl. Laut Gianluca Di Marzio will der Premier League-Klub am heutigen Samstag ein verbessertes Angebot beim AC Mailand einreichen. Transferexperte Matteo Moretto ergänzt, dass sich dieses inklusive Boni auf 40 Millionen Euro belaufen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine erste Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro hatten die Rossoneri abgelehnt. Mit Thiaw sind sich die Magpies unterdessen schon einig geworden, berichten Moretto und Fabrizio Romano übereinstimmend. Fehlt also nur noch die Übereinkunft in puncto Ablöse.

Milan und Trainer Massimiliano Allegri planen eigentlich mit dem dreimaligen DFB-Nationalspieler. Mit Blick auf das verbesserte Angebot und Thiaws Wechselwunsch könnten die Italiener einen Verkauf zwei Jahre vor Vertragsende aber abnicken. Die Gespräche zwischen den Vereinen sollen weit fortgeschritten sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Schalke 04, der den 24-Jährigen 2022 für rund neun Millionen Euro in die Serie A verkauft hatte, würde derweil mit einer zehnprozentigen Beteiligung am Transferüberschuss profitieren.