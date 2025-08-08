BVB: Adeyemi spricht über Neapel-Angebot

Die SSC Neapel hat Karim Adeyemi im vergangenen Winter ein Angebot unterbreitet. Das bestätigt der 23-Jährige von Borussia Dortmund im Interview mit der ‚WAZ‘: „Ich bin vor drei Jahren nach Dortmund gekommen, obwohl ich vielleicht auch damals andere, finanziell bessere Angebote hatte. Aber in Dortmund hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, weil sie mir eine Chance geben und hinter mir stehen. Auch im Winter war das so. Ob ich woanders mehr verdient hätte, war für mich nie entscheidend, auch wenn es ein großer und renommierter Verein in Italien war. Das ist richtig. Es entspricht nicht meinem Charakter, wenn es ein halbes Jahr nicht läuft, zu gehen. Deshalb habe ich mich bewusst entschieden zu bleiben – und habe es nicht bereut, im Gegenteil.“

Der italienische Meister aus Neapel bot dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro. Trotz der verlockenden Offerte entschied sich der pfeilschnelle Offensivakteur für einen Verbleib beim BVB, an den er vertraglich bis 2027 gebunden ist. Auf die Frage, ob er sich eine Vertragsverlängerung vorstellen könne, antwortet Adeyemi: „Wie gesagt: Ich fühle mich top hier. Alles andere kommt von allein. Glauben Sie mir: Ich will endlich, endlich, endlich mit den Fans um den Borsigplatz fahren. Das ist ein großer Wunsch von mir und den will ich eines Tages einlösen.“