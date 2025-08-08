Menü Suche
Bundesliga
Bundesliga

RB-Ausweg: Abnehmer für Werner gefunden?

Bei Timo Werner stehen die Interessenten derzeit nicht gerade Schlange. Ein Verein aus dem europäischen Ausland lässt sich aber offenbar nicht vom hohen Gehalt des Stürmers von RB Leipzig abschrecken.

von Dominik Schneider - Quelle: Mohamed Toubache-Ter
Bei RB Leipzig laufen die Planungen für die kommende Saison ohne Timo Werner ab. Der einstige Nationalspieler spielt keine Rolle mehr beim Bundesligisten, ein Abnehmer fand sich für den schnellen Torjäger bislang aber noch nicht. Das könnte sich unter Umständen bald ändern.

Stade Rennes beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung des 29-Jährigen, berichtet Mohamed Toubache-Ter. Der französische Transfermarkt-Experte geht auf den aktuellen Verhandlungsstand nicht näher ein, nennt aber mit Willem Geubbels (23) vom FC St. Gallen einen weiteren Stürmer mit ähnlichem Profil, der ebenfalls bei Rennes auf dem Zettel stehen soll.

In Leipzig ist Werner mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro der Spitzenverdiener. Da er sportlich in den vergangenen Jahren an alte Erfolge nicht mehr anknüpfen konnte, würde RB den Angreifer gerne von der Gehaltsliste streichen. Das hohe Gehalt wirkte bisher auch abschreckend auf potenzielle Interessenten. Vielleicht findet sich mit dem Ligue 1-Klub eine Lösung.

