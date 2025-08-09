Alaba in die Wüste?

Im Herbst seiner Fußballkarriere könnte David Alaba noch ein neues Abenteuer bevorstehen. Die ‚Marca‘ berichtet, dass der 33-jährige Innenverteidiger von Real Madrid Interesse in der Saudi Pro League geweckt hat. Bei den Königlichen wäre man wohl durchaus glücklich, den Österreicher vom Gehaltszettel zu bekommen. Mangels Angebote war ein Verkauf bislang aber noch kein konkretes Thema.

Neben Alaba beschäftigen sich die Saudi-Vereine dem Bericht der spanischen Tageszeitung zufolge auch mit Dani Ceballos. Der 29-jährige Mittelfeldspieler spielt ebenso wie Alaba nur eine untergeordnete Rolle bei Trainer Xabi Alonso und dürfte die Blancos wohl ohne weiteres verlassen.