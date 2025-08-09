Köln: Zeit für Rondic abgelaufen

Die Zeit von Imad Rondic beim 1. FC Köln neigt sich immer klarer dem Ende zu. Laut ‚Bild‘ wurde der Stürmer inzwischen komplett aussortiert. Trainer Lukas Kwasniok beorderte den 26-jährigen Torjäger für das Testspiel am heutigen Samstag gegen Atalanta Bergamo (4:0) nicht mal mehr in den Kader. Nach dem Spiel bestätigte Kwasniok sogar, dass man Rondic nahegelegt hat, sich einen neuen Verein zu suchen.

Der FC erhofft sich Offerten aus einer osteuropäischen Liga, heißt es weiter. Rondic kam im Winter für 1,5 Millionen Euro von Widzew Lodz. Bei den Geißböcken setzte sich der Bosnier aber nie durch. In zehn Pflichtspielen erzielte er nur einen Treffer.