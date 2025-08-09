Barça plant bei Christensen um

Der FC Barcelona hält womöglich doch länger als gedacht an Andreas Christensen (29) fest. Nach Informationen der ‚Sport‘ könnte Barça dem dänischen Innenverteidiger eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags anbieten.

Hintergrund ist, dass die Katalanen den Ex-Gladbacher für die neue Saison wider Erwarten einplanen, weil Stamm-Innenverteidiger Iñigo Martínez (34) unmittelbar vor einem Wechsel zu Al Nassr steht.