Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça plant bei Christensen um

von David Hamza - Quelle: Sport
Andreas Christensen nach einem Tor @Maxppp

Der FC Barcelona hält womöglich doch länger als gedacht an Andreas Christensen (29) fest. Nach Informationen der ‚Sport‘ könnte Barça dem dänischen Innenverteidiger eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags anbieten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund ist, dass die Katalanen den Ex-Gladbacher für die neue Saison wider Erwarten einplanen, weil Stamm-Innenverteidiger Iñigo Martínez (34) unmittelbar vor einem Wechsel zu Al Nassr steht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Andreas Christensen

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Andreas Christensen Andreas Christensen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert