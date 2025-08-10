Martínez verlässt Barça

Iñigo Martínez setzt seine Karriere in der Saudi Pro League fort. Wie Al Nassr offiziell vermeldet, wechselt der 34-Jährige ablösefrei vom FC Barcelona zum Wüstenklub. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison.

Zuvor hatte der 21-fache spanische Nationalspieler seinen eigentlich bis zum Saisonende befristeten Vertrag bei Barça in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Die Katalanen hatten Martínez vor zwei Jahren ebenfalls ablösefrei von Athletic Bilbao verpflichtet.