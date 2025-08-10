La Liga
Martínez verlässt Barça
@Maxppp
Iñigo Martínez setzt seine Karriere in der Saudi Pro League fort. Wie Al Nassr offiziell vermeldet, wechselt der 34-Jährige ablösefrei vom FC Barcelona zum Wüstenklub. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison.
Unter der Anzeige geht's weiter
نادي النصر السعودي @AlNassrFC – 01:29 Bei X ansehen
Zuvor hatte der 21-fache spanische Nationalspieler seinen eigentlich bis zum Saisonende befristeten Vertrag bei Barça in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Die Katalanen hatten Martínez vor zwei Jahren ebenfalls ablösefrei von Athletic Bilbao verpflichtet.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden