Martínez verlässt Barça

von Martin Schmitz - Quelle: alnassr.sa
Iñigo Martínez feiert den Gewinn der spanischen Meisterschaft mit dem FC Barcelona @Maxppp

Iñigo Martínez setzt seine Karriere in der Saudi Pro League fort. Wie Al Nassr offiziell vermeldet, wechselt der 34-Jährige ablösefrei vom FC Barcelona zum Wüstenklub. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison.

نادي النصر السعودي
النجم الإسباني إينيجو مارتينيز يـوقع رسميًا لـ ⁧#العالمي⁩ ✍️
في صفقةِ انتقـالٍ حُـر 💛
Zuvor hatte der 21-fache spanische Nationalspieler seinen eigentlich bis zum Saisonende befristeten Vertrag bei Barça in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Die Katalanen hatten Martínez vor zwei Jahren ebenfalls ablösefrei von Athletic Bilbao verpflichtet.

