Barça: Olmo-Diagnose ist da

Der FC Barcelona hat nach Ferran Torres (25) einen weiteren verletzten Spieler der spanischen Nationalmannschaft zu beklagen. Wie die Katalanen mitteilen, hat sich Dani Olmo während eines Trainings mit der Furia Roja eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. Das Bindegewebe sei allerdings nicht betroffen, somit gibt es leichte Entwarnung. Die Genesungszeit hänge von den Fortschritten des Spielers ab.

Zunächst war befürchtet worden, dass die Verletzung des 27-Jährigen ihn drei bis vier Wochen außer Gefecht setzen und damit für den Clásico Ende des Monats (Sonntag, 26.10.) ausschließen würde. Da die Tests jedoch keinen größeren Riss ergeben haben, könnte Olmo womöglich schneller zurückkehren.