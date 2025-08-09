Sancho fast zu Werder

Beim SV Werder hat man sich in der Vergangenheit mit einer Verpflichtung von Jadon Sancho (25) beschäftigt. Tim Steidten, von 2017 bis 2019 Sportlicher Leiter in Bremen, verrät im ‚Bild‘-Podcast ‚Stammplatz‘: „Bei Werder Bremen hatten wir die Idee, Jadon Sancho auszuleihen. Und ich habe mich damals mit der Familie unterhalten, mit dem Spieler unterhalten und habe mir dann auch ein paar Spiele angeguckt.“ Steidten erklärt, warum es nicht zum Werder-Wechsel kam: „Mir war das irgendwie von seinem Auftreten, von seiner Mentalität ein bisschen drüber für einen Verein wie Werder Bremen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Man habe „damals einen Spieler gesucht, der uns Kreativität bringt, sich aber trotzdem gut ins Mannschaftsgefüge eingliedern kann.“ Schließlich wechselte Sancho Ende August 2017 für 20 Millionen Euro von Manchester City zu Borussia Dortmund. „Ich hatte das Gefühl, dass er in seinem Entwicklungsschritt schon zu sehr ein Star ist. Deswegen habe ich damals gesagt: ‚Ich glaube, das ist nicht der Spieler, der jetzt gerade zu uns passt.‘ Bei Dortmund ist der durchgegangen, wirklich komplett“, so Steidten.