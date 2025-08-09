BVB: Guirassy reagiert auf Wechsel-Angebot

Eine Verdopplung seines aktuellen Gehalts bietet Al Hilal Serhou Guirassy (29) an. Einen Transfer nach Saudi-Arabien zieht der Stürmer von Borussia Dortmund in diesem Sommer aber nicht in Betracht. Gegenüber ‚Sky‘ stellt Guirassy klar: „Es wird immer viel über einen Wechsel nach Saudi-Arabien gesprochen, aber nichts davon ist bis zu mir vorgedrungen.“

Mit dem lukrativen Angebot des Wüstenklubs hat sich Guirassy laut eigener Aussage selbst gar nicht erst auseinandergesetzt: „Ständig bekomme ich Fragen dazu gestellt, aber ich selbst habe nie davon gehört. Ich kümmere mich gar nicht um diese Themen. Wenn mich jemand deswegen anruft, befassen sich mein Bruder und mein Agent damit.“

Guirassy betont, das sei „nicht meine Angelegenheit, deswegen kann ich nicht genau sagen, ob es Interesse gab. Natürlich ist das möglich, aber ich bin auf jeden Fall hier beim BVB und will hier Titel gewinnen.“ Guirassys Vertrag läuft bis 2028, eine für sieben europäische Topklubs gültige Ausstiegsklausel lief Ende Juni ab.