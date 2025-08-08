Bericht: Lukrative Angebote für Sabitzer

2023 war Marcel Sabitzer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten avancierte der 31-Jährige zum Leistungsträger und war einer der wichtigen Stützen auf dem Weg ins Champions League-Finale im vergangenen Jahr (0:2). Doch in der vergangenen Spielzeit enttäuschte Sabitzer und konnte – auch aufgrund mehrerer Verletzungen – nicht an seine Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen.

Das soll sich unter Niko Kovac ändern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, spielt Sabitzer eine wichtige Rolle in den Planungen des kroatischen Übungsleiters. Demzufolge hat der Österreicher (89 Länderspiele) in der laufenden Vorbereitung auf ganzer Linie überzeugt und sich in den Vordergrund gespielt.

Dem Boulevardblatt zufolge hat Kovac dem Mittelfeldakteur in einem persönlichen Gespräch klargemacht, dass er auf ihn setzt, sodass ein Wechsel für Sabitzer nicht mehr infrage kommt. Zwar habe Sabitzer lukrative Offerten aus Saudi-Arabien und Katar vorliegen, er „verschwendet jedoch keine Gedanken“ mehr an einen BVB-Abgang. Genauso wenig wie Torjäger Serhou Guirassy (29), der Al Hilal eine Absage erteilt hat.