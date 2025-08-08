Menü Suche
Kommentar 14
Bundesliga

Bericht: Lukrative Angebote für Sabitzer

Marcel Sabitzer konnte in der zurückliegenden Saison nicht an die starken Leistungen von vor zwei Jahren anknüpfen. Unter Niko Kovac greift der 31-Jährige in diesem Jahr neu an.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Marcel Sabitzer steigt aus dem BVB-Bus @Maxppp

2023 war Marcel Sabitzer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten avancierte der 31-Jährige zum Leistungsträger und war einer der wichtigen Stützen auf dem Weg ins Champions League-Finale im vergangenen Jahr (0:2). Doch in der vergangenen Spielzeit enttäuschte Sabitzer und konnte – auch aufgrund mehrerer Verletzungen – nicht an seine Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das soll sich unter Niko Kovac ändern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, spielt Sabitzer eine wichtige Rolle in den Planungen des kroatischen Übungsleiters. Demzufolge hat der Österreicher (89 Länderspiele) in der laufenden Vorbereitung auf ganzer Linie überzeugt und sich in den Vordergrund gespielt.

Dem Boulevardblatt zufolge hat Kovac dem Mittelfeldakteur in einem persönlichen Gespräch klargemacht, dass er auf ihn setzt, sodass ein Wechsel für Sabitzer nicht mehr infrage kommt. Zwar habe Sabitzer lukrative Offerten aus Saudi-Arabien und Katar vorliegen, er „verschwendet jedoch keine Gedanken“ mehr an einen BVB-Abgang. Genauso wenig wie Torjäger Serhou Guirassy (29), der Al Hilal eine Absage erteilt hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (14)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Marcel Sabitzer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Marcel Sabitzer Marcel Sabitzer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert