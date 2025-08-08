BVB zögert: Neuer Interessent für Sancho

Dass sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund mit einer erneuten Rückkehr von Jadon Sancho beschäftigen, ist bereits bekannt. Wirklich konkret ist dieses Szenario aber noch nicht. Während Dortmund zögert, bringt sich ein Topklub aus Spanien in Stellung: Atlético Madrid.

Laut ‚Sport1‘-Reporter Julius Schamburg bemühen sich die Rojiblancos um Sancho und würden den 25-Jährigen gerne von Manchester United ausleihen. Dabei stellt Atleti den Red Devils eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro in Aussicht. Dem Bericht zufolge wäre der ehemalige englische Nationalspieler dazu bereit, auf 30 Prozent seines Gehalts zu verzichten.

Sancho offen für Atlético-Wechsel

Das gilt jedoch auch für den Fall einer Offensive aus Dortmund. Sancho präferiert weiterhin einen Wechsel zu seinem Ex-Klub nach Deutschland, wäre aber auch einem Transfer zu den Colchoneros gegenüber offen. Sein Beraterteam und der BVB stehen im intensiven Austausch, heißt es weiter. Momentan gibt es aber noch kein formelles Angebot von der Borussia.

In Manchester steht Sancho nur noch bis 2026 unter Vertrag, dementsprechend würde United lieber verkaufen, als eine weitere Leihe einzufädeln. Sportlich spielt der Rechtsfuß im Old Trafford keine Rolle mehr. Mangels Alternativen könnte das Thema Leihe deshalb zum Ende des Transferfensters wieder auf den Tisch kommen. Darauf lauern offenbar Atlético wie auch die Dortmunder.