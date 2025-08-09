Sevilla will Ex-Stuttgarter Maffeo

Bei Pablo Maffeo steht wohl ein ligainterner Wechsel auf der Agenda. Der 28-jährige Außenverteidiger von RCD Mallorca soll bald im Trikot des FC Sevilla auflaufen, berichtet ‚Radio Marca Baleares‘. Zu den Ablösemodalitäten gibt es derzeit noch keine näheren Informationen.

Mallorca blockte zuletzt Versuche von Nottingham Forest, den ehemaligen Profi des VfB Stuttgart auf die Insel zu lotsen. Anders sieht es mit dem Versuch aus Andalusien aus. Auf Mallorca war der Argentinier eigentlich noch bis 2027 vertraglich gebunden, jetzt bahnt sich der vorzeitige Abschied an.