Bayern: Schlechte Nachrichten für Pavlovic

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Aleksandar Pavlovic im Porträt @Maxppp

Dass Aleksandar Pavlovic aufgrund einer im Training erlittenen Fraktur der Augenhöhle noch eine Weile ausfällt, ist bekannt. Laut ‚Bild‘ wird die Verletzung den Mittelfeldspieler aber noch eine ganze Weile zum Zuschauen zwingen. Dem Bericht zufolge ist der 21-Jährige wohl noch vier Wochen außer Gefecht gesetzt.

Damit würde Pavlovic nicht nur die Endphase der Saisonvorbereitung verpassen, sondern auch den Saisonbeginn bis zur Länderspielpause. Nach den Spielen der Nationalmannschaften wäre das Münchner Eigengewächs zum 13. September beim Heimspiel gegen den Hamburger SV wieder mit von der Partie, wenn alles nach Plan läuft.

