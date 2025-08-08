Menü Suche
BVB: Der Schlüssel zum Bellingham-Transfer

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Jobe Bellingham denkt nach @Maxppp

Hans-Joachim Watzke hat über seine Rolle beim Transfer von Jobe Bellingham (19) zu Borussia Dortmund berichtet. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der scheidende BVB-Geschäftsführer: „Es gab für Jobe mehrere Alternativen und dann haben Lars (Ricken, Anm. d. Red.) und Sebastian (Kehl, Anm. d. Red.) mich gebeten – weil sie wissen, dass ich mit der Familie Bellingham und Jobe seit vielen Jahren ein sehr enges Verhältnis habe – zu versuchen, noch ein Zeichen zu setzen. Dann bin ich hin und das hat dann ganz gut funktioniert.“

Watzke erläutert: „Ich habe zu Jobe wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, was ein bisschen über das hinausgeht, was man so normalerweise zu einem Spieler hat. Zumindest hat das nicht geschadet.“ Watzke war bereits 2020 an der Verpflichtung von Jobes Bruder Jude Bellingham (22) beteiligt. Die Drähte zur Familie blieben anschließend bestehen. In diesem Sommer holte Dortmund Jobe Bellingham für 30 Millionen Euro Ablöse vom AFC Sunderland.

