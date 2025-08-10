BVB droht nächster Defensiv-Ausfall

Borussia Dortmund steuert auf einen massiven Engpass an fitten Verteidigern zum Saisonstart zu. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, droht Niklas Süle mit einer Verletzung am rechten Sprunggelenk erneut lange auszufallen. Im Testspiel der Schwarz-Gelben gegen Juventus Turin (1:2) wurde der Innenverteidiger kurz vor der Halbzeit ausgewechselt. Bei einem Rückpass hatte sich der 29-Jährige verletzt und konnte anschließend nur mit Unterstützung das Feld verlassen. Süle war erst in der 19. Minute für Mats Hummels ins Spiel gekommen, der seine Abschiedsvorstellung beim BVB gegeben hatte.

Eine genauere Diagnose steht derzeit noch aus. Bereits in der vergangenen Saison fiel der robuste Verteidiger mehrere Monate lang verletzt aus. Gegenwärtig fallen auch Nico Schlotterbeck (Reha nach Meniskusriss) und Emre Can (Adduktorenprobleme) aus. Neben Waldemar Anton steht in Youngster Filipo Mane nur noch ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung.