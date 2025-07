Rafinha macht Schluss

Ex-Bundesliga-Spieler Rafinha hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Via Instagram verkündet der 39-jährige Rechtsverteidiger sein Karriereende. Zuletzt war er in seiner brasilianischen Heimat für den Coritiba FC am Ball.

In Deutschland spielte Rafinha 198 Mal für Schalke 04 und 266 Mal für den FC Bayern. Mit den Münchnern feierte er sieben Meistertitel, vier DFB-Pokalsiege sowie den Champions League-Triumph 2013.