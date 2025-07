35 Millionen: Atlético staubt bei Hancko ab

Nachdem der Transfer von David Hancko zu Al Nassr auf den letzten Metern gescheitert ist, wittert Atlético Madrid eine Chance auf die Unterschrift des Innenverteidigers. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, sind die Rojiblancos mit einem Angebot über 32 Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Boni an Feyenoord Rotterdam herangetreten.

Dem Bericht zufolge nähern sich die Parteien an, ein Abschluss sei absehbar. Bis gestern Nachmittag deutete beim 28-jährigen Slowaken noch alles auf einen Wechsel in die Saudi Pro League hin. Al Nassr beschäftigt sich inzwischen aber mit anderen Spielern und könnte statt Hancko den Stuttgarter Jeff Chabot (27) verpflichten.

Update (19:45 Uhr): Das ging schnell. Atlético Madrid hat nun offiziell bestätigt, dass die Vereine sich auf eine Ablöse für den Verteidiger geeinigt haben. Vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung wird Hancko zu den Colchoneros wechseln.