35-Millionen-Stürmer nach Leipzig?

André Silva (29) wird nicht mehr benötigt, Yussuf Poulsen (31) ist bereits weg, dazu hängt ein möglicher Abgang von Benjamin Sesko (22) noch wohl eine Weile in der Schwebe. Bei RB Leipzig tut sich etwas in der Sturmabteilung, allerdings bisher nur auf der Abgabenseite. Neu hinzukommen könnte ein Angreifer aus Frankreich, der in der Bundesliga kein Unbekannter ist.

Laut ‚RMC‘ zählt Leipzig zu den Interessenten um Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes. Der Franzose war in der Vergangenheit auch bei Bayer Leverkusen im Gespräch, Borussia Dortmund hat den Rechtsfuß ebenfalls im Blick. Im Winter stand der 23-Jährige sogar kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt, damals als möglicher Nachfolger von Omar Marmoush.

Kalimuendos Profil ist also bekannt. Mit 17 Treffern war der Dribbler drittbester Torschütze der abgelaufenen Ligue 1-Saison und das, obwohl Rennes die Spielzeit nur als Zwölfplatzierter beendete. Eine Torausbeute, die seinen Preis hat. Laut ‚RMC‘ erwartet Rennes 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse für seinen Angreifer.

Große Konkurrenz

Eine Summe, die angesichts des Umbruchs bei RB nur dann Sinn ergibt, sollten die Sachsen noch einen der etablierten Stürmer abgeben. Bis dahin könnte jedoch auch die Konkurrenz schon zugeschlagen haben. Nottingham Forest, Tottenham Hotspur und der FC Villarreal mischen ‚RMC‘ zufolge ebenfalls bei Kalimuendo mit.