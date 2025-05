Top-Torjäger: Bayer buhlt um SGE-Flirt Kalimuendo

Was mit Patrik Schick (29) und Victor Boniface (24) passiert, ist noch nicht klar. Beide hegen aber Abwanderungsgedanken, sodass Bayer Leverkusen zwangsläufig nach neuen Mittelstürmern Ausschau hält.

Ein Kandidat spielt dabei in Frankreich. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass die Werkself ein Auge auf Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes geworfen hat. Auch Newcastle United soll am 23-Jährigen interessiert sein. In den vergangenen Transferperioden wurde dieser schon mehrfach mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht und soll sogar zwischenzeitlich kurz vor der Unterschrift gestanden haben.

Tore satt trotz Rang zwölf

Ein Deal kam augenscheinlich jeweils nicht zustande, jetzt könnte dafür Leverkusen zuschlagen. Kalimuendo machte in dieser Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und konnte in der Liga 17 Treffer sowie zwei Vorlagen erzielen. Damit ist er hinter Ousmane Dembelé (28/PSG) und Mason Greenwood (23/OM), die jeweils 21 Tore geschossen haben, der drittbeste Angreifer der Ligue 1 – und das, obwohl Rennes nur auf Rang zwölf landete.

Kalimuendo ist nicht der einzige Akteur seines Teams, der Bundesliga-Interesse weckt. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato steht Außenverteidiger Lorenz Assignon (24) vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart.