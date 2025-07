20 Millionen: Rennes mit Transfer-Doppelschlag

Stade Rennes rüstet für die neue Saison auf und schnappt sich gleich zwei Spieler von Ligakonkurrent Olympique Marseille. Wie die französische ‚L’Équipe‘ berichtet, wechseln Quentin Merlin (23) und Valentin Rongier (30) nach Rennes. Die Gesamtablöse für das Duo soll sich demnach auf rund 20 Millionen Euro belaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Merlin, der noch bis 2028 an OM gebunden ist, wechselte im Winter 2024 für zehn Millionen Euro aus Nantes zu den Südfranzosen. In der vergangenen Saison lief der Linksfuß in 27 Ligue 1-Partien auf und steuerte vier Scorerpunkte bei. Rongier, ebenfalls ein Ex-Nantes-Profi, befindet sich im letzten Vertragsjahr in Marseille. Seit seinem Wechsel 2019 absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 196 Pflichtspiele für die Südfranzosen. Die Transfers verdeutlichen die Ambitionen von Rennes, die in der vergangenen Ligue 1-Saison nur den zwölften Platz belegten.