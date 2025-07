BVB wickelt Ramaj-Transfer ab

Dem 1. FC Heidenheim ist in den Verhandlungen um Diant Ramaj (23) der Durchbruch gelungen. ‚Sky‘ vermeldet, dass der Tabellen-16. der Vorsaison eine Einigung mit Borussia Dortmund erreicht hat. Für Montag sei der Medizincheck geplant.

Ramaj soll für eine Saison ausgeliehen werden, eine Kaufoption gewährt der BVB den Heidenheimern nicht. In Dortmund steht Ramaj noch bis 2029 unter Vertrag.

Die Schwarz-Gelben hatten den Torhüter im Februar für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam geholt und umgehend an den FC Kopenhagen verliehen. Für die Dänen bestritt der Ex-Frankfurter 19 Spiele. Dass er sich nicht hinter Dortmunds Nummer eins Gregor Kobel (27) auf die Bank setzen will, machte Ramaj jüngst in einem Interview deutlich.